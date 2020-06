De helft van het land op aarde is nog redelijk gespaard gebleven van menselijke invloed

Tot de grootste aaneengesloten redelijk intacte gebieden op aarde behoren uitgestrekte stukken boreale - noordelijke - bossen en toendra's in het noorden van Azië en Noord-Amerika en uitgestrekte woestijnen zoals de Sahara in Afrika en de Australische Outback. Die gebieden zijn kouder of droger en minder geschikt voor landbouw.

"Hoewel het gebruik van land door de mens de natuurlijke leefgebieden op aarde steeds meer bedreigt, vooral in warmere en meer gastvrije gebieden, ligt bijna de helft van het land op aarde in gebieden zonder intensief gebruik op grote schaal", zei mede-auteur Erle Ellis, een professor aardrijkskunde aan de University of Maryland-Baltimore County.

Het is niet noodzakelijk dat mensen en vee geweerd worden uit gebieden die aan weinig menselijke invloed blootstaan, en ook een duurzaam management van de hulpbronnen is er mogelijk. Essentieel daarbij is een evenwichtige beschermingsstrategie die de noden van landbouw, nederzettingen of andere hulpbronnen afweegt tegen de bescherming van ecosystemen en de biodiversiteit.

"Dit evenwicht bereiken zal noodzakelijk zijn als we ambitieuze natuurbeschermingsdoelstellingen willen halen", zei Riggio. "Maar onze studie toont op optimische wijze aan dat deze doelstellingen nog steeds binnen ons bereik liggen."

De studie van het internationale team is gepubliceerd in Global Change Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of California, Davis.