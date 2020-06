De Hollandse Nieuwe zijn er weer: "Ze zijn al lang niet zo vet meer geweest!"

De Hollandse Nieuwe maatjesharing is dit jaar mooi vet. "Ze hebben een vetpercentage van rond de 20 procent. Dat is jaren geleden en zorgt ervoor dat ze alleen maar lekkerder zijn", zegt viskenner Steven Timmermans.

Het gaat voor alle duidelijkheid over gezonde vetten. "Men zegt ook wel eens: 'haring in het land, dokter aan de kant'. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat af en toe een maatje eten het risico op hart- en vaatziekten verlaagt", aldus Timmermans.

Wanneer spreek je nu over een maatje en wanneer over een Hollandse Nieuwe? "Tegenwoordig zijn maatjes het hele jaar verkrijgbaar, maar het seizoen van de Hollanse Nieuwe begint echt pas vandaag. Dat seizoen duurt tot 31 augustus. Tot dan spreken we over Hollandse Nieuwe en zijn ze écht op hun best", zegt Timmermans nog.