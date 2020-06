Deinze: "De grutto mag op beide oren slapen"

In Deinze worden al drones ingezet om de grutto te beschermen, en nu komen daar nog eens 11 hooilanden in bezit van Natuurpunt met dezelfde bedoeling. De grutto is een bedreigde vogelsoort, hij maakt zijn nest op de grond. Maaien van een hooiland kan nefast zijn voor het voortbestaan van de soort, en Natuurpunt zal dat nu wellicht kunnen tegenhouden.