Doctoraatstudenten van de Universiteit Antwerpen maken mondmaskers aan de band

Ondanks dat er genoeg maskers zijn om verder te kunnen, is het toch belangrijk dat er maskers bijkomen. "We hebben in het begin dankzij giften van particulieren en bedrijven kunnen verder werken met correcte maskers. Nadien heeft de overheid een aantal leveringen gedaan. We proberen een voorraad op te bouwen zodat we de volgende periode van crisis kunnen overbruggen", vertelt Swartenbroekx aan Radio 2 Antwerpen.