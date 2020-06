Drie dagen op rij steeg het aantal nieuwe besmettingen in Limburg, nu is er een forse daling

Goed nieuws dus. De stijging van het aantal nieuwe besmettingen in Limburg is doorbroken. Maar het is nog afwachten of dat zo blijft. Het waren vooral enkele gemeenten in het zuidoosten van Limburg waar de besmettingsgraad hoger lag. Het ging dan om Riemst, Bilzen en Tongeren.

In het hele land waren er gisteren wel iets meer besmettingen dan de dag voordien. Maar de virologen maken zich voorlopig nog niet ongerust omdat op lange termijn bekeken de trend dalend is in ons land en er ook steeds minder mensen in het ziekenhuis liggen. In Limburg testten intussen al 6434 mensen positief op corona.