Leuvense Muntstraat in coronamodus: eenrichtingsverkeer voor voetgangers

Stewards wezen de mensen gisteravond op de nieuwe maatregelen. "We zetten daarvoor een zestal mensen in, die elke avond aanwezig zijn van donderdag tot en met zondag", licht schepen van handel Johan Geleyns toe. "De stewards werken van zes uur 's avonds tot één uur 's nachts. Ze treden niet repressief op, maar wijzen de mensen wel vriendelijk op de nieuwe regels", voegt hij eraan toe. Na dit weekend komt er een eerste evaluatie. "We zullen dan bekijken waar we nog moeten bijsturen. Dat kan vrij snel gebeuren", verzekert de schepen.