Eerste vrijdaggebed in Genk sinds de lockdown: "Iedereen zijn eigen gebedsmatje en mondmasker"

Toch bleek de coronacrisis niet enkel kommer en kwel voor de moslimgemeenschap. “De imams hebben een digitale kloof overwonnen, iets wat voor het Covid-19-tijdperk ondenkbaar was. Zo was de beleving van de Ramadan natuurlijk helemaal anders. Na afloop van onze vastenperiode verzamelen er meestal zo'n 2.000 mensen aan de moskee van Waterschei. Een mooie culturele en sociale beleving die door de omstandigheden onmogelijk was. De imam heeft dat gat opgevuld door de gelovigen online toe te spreken. Ook nu wordt er heel goed gecommuniceerd op de Facebookpagina van de moskee en in verschillende whatsappgroepen. Iedereen is goed op de hoogte over de regels", aldus Kilic.