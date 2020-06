Tijd voor excuses wegens koloniale verleden? En wie spreekt ze uit: regering of koning? Dit vinden de Vaamse partijen

Groen vindt dat ons land "absoluut zijn verantwoordelijkheid moet nemen" voor wat in het verleden in Congo is gebeurd. "Een officiële veroordeling of zelfs een officieel rapport over de rol van België, is er nog nooit geweest."

De partij wil daarom "vanuit het parlement aan wetenschappers vragen om aanbevelingen te doen over hoe we dit proces, om de geschiedenis recht in de ogen te kijken, zullen aanvangen". Daarna kunnen "met heel de samenleving de nodige stappen" gezet worden.

"Verontschuldigingen kunnen daar deel van uitmaken", zegt Groen, maar die zijn niet genoeg, vindt de partij. "Het gaat veel verder dan dat. Het gaat ook over het restitutiebeleid (eventuele terugbetaling of vergoeding, nvdr.), de dekolonisering van de openbare ruimte en onderwijs over de koloniale geschiedenis, om er enkele te noemen."