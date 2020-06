Superkern komt vandaag voor het laatst bijeen: "Urgentie van crisis is voorbij, nu opnieuw nood aan structurele maatregelen"

In het Egmontpaleis in Brussel komt vandaag om 16 uur voor de laatste keer de superkern bijeen. Dat is de vergadering van de federale regeringstop en de 10 partijen die de regering-Wilmès tot eind juni volmachten hebben gegeven om de economische crisis te bestrijden. Riadh Bahri staat bij de ingangspoort reacties af te wachten. Hij liet zich vertellen dat de formule van de superkern haar belangrijkste dynamiek kwijt is: "De bijeenkomsten waren nodig om direct economische maatregelen te kunnen nemen. Nu is het acute van de crisis wel voorbij."