Gentse Kompass Klub mag terras niet openen met live dj-set 

De club betreurt de beslissing van de eerste minister. "Het was de bedoeling om gewoon een gezellig terras te hebben", zegt Jens Grieten van de Kompass Klub.

Openen als dancing mag nog niet, maar als café met terras mag het wel. De Kompass Klub koos ervoor om dat te doen. "Het heeft niets te maken met een voorstelling", zegt Grieten.

"We hadden de registratie van de klanten gedaan om de instroom te beperken en ervoor te zorgen dat er niet te veel volk was. Die registratie doen we nu niet meer." Omdat de live dj-set niet mag, heeft Jens Grieten de omstandigheden aangepast. "Schermen mag je wel hangen, dus gaan we nu de dj-set streamen en tonen op de schermen."