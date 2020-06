Gerenoveerde Hergé-museum heropent met expo over auto's in Kuifje-albums

Het Hergé-museum, in Louvain-la-Neuve, is maanden gesloten gebleven en heeft die tijd benut voor een grondige renovatie. Om de heropening te vieren, werd een kleine zijdelingse tentoonstelling opgezet over auto's. Tekenaar Hergé was dol op voertuigen in alle soorten en maten, en verleende ze een speciale plaats in Kuifjes avonturen. Om bezoekers extra welkom te heten, is de toegang elke zondag van juni gratis. De ploeg van "Het Journaal" liet zich al rondleiden.