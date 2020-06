"Het was schrikken toen ik hoorde van de mogelijk menselijke resten gevonden in Bree", zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera

"Het was schrikken toen ik gisteren het nieuws van de vondst hoorde", zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera van Bree. "Voorlopig is er nog niets duidelijk. Of het wel degelijk menselijke resten zijn. Of die van een man of vrouw zijn? Hoe lang die daar liggen? Dat wordt nog allemaal onderzocht. Ik veronderstel dat, hoe langer de resten er liggen, hoe moeilijker het wordt om te achterhalen wat er precies is gebeurd."

"De site is nog altijd afgesloten", gaat de burgemeester verder. "Het gaat eigenlijk om de locatie waar de bedrijfshal van tentenbouwer Veldeman staat. De site is vannacht ook bewaakt zodat ongewenste bezoekers geen sporen zouden wissen. Namiddag zou het onderzoek afgelopen zijn en dan komt het parket met een verklaring", besluit de burgemeester.