Hond kaart met eigen Facebookpagina probleem van sluikstorten in Brussel aan

In heel wat wijken in Brussel ligt het afval gewoon op straat. Niel Verduyckt woont al jaren in Brussel en wil het probleem onder de aandacht brengen: “Ik woon in een heel gezellige buurt in Molenbeek. Een dik jaar geleden heb ik Luke geadopteerd en ga ik veel meer wandelen. Het valt me op hoeveel vuil er in de berm en langs de kant van de weg ligt, of zelfs op de stoep. Ik erger me daaraan en meldt het altijd aan de betrokken schepen of het Brussels gewest. Maar plots was ik dat zo beu, en om het dan ook leuk voor mezelf te houden ben ik dan foto’s beginnen maken van het afval en mijn hond.” Die foto’s verschijnen op de Facebookpagina “Brussels Dump Dog”.