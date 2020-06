"Ik wilde aantonen dat ik wel kon zingen en dat ik zo respect kon afdwingen"

Tommy Mottola wilde vooral dat Simpson haar "anti-sex appeal" uitspeelde, in tegenstelling tot Spears en Aguilera, en dat juist die houding de aandacht van het tienerpubliek zou trekken. Een imago waarvoor de dochter van een predikant, die tegelijkertijd bijna haar hele leven lang lid van het plaatselijk kerkkoor geweest was, voor 100 procent wilde gaan.

Zo verkondigde Simpson in interviews graag dat ze tot haar huwelijk 'kuis' wilde blijven: "Ik wil een maagd blijven totdat ik getrouwd ben. Ik herinner me dat ik een jaar lang geen vriendje meer gehad had en dat ik in mijn dagboek schreef dat me dat ongelukkig maakte. Ik bad dan tot God dat ik graag een vriendje zou hebben. In het midden van de nacht kreeg ik dan zijn antwoord, namelijk dat ik een brief moest schrijven aan mijn toekomstige echtgenoot. Dat heb ik gedaan. Later is dat moment dan verwerkt in het lied "Heart of innocence"." (Popstar! Magazine, maart 1999) In het lied is onder meer te horen: "I have a gift for you, something that I've held on to, waiting for your sweet caress."

Ook door de keuze van de eerste single wilden Mottola en Simpson het verschil duidelijk maken. Simpson: "Mijn eerste nummer was een ballade. Je zag me niet dansen en andere dingen doen, waardoor ik anders was dan de anderen. Ik wilde mezelf als een apart individu in de kijker stellen." (Vanity Fair)