IN KAART: 17 standbeelden van Leopold II in België en wat steden en gemeenten ermee van plan zijn

De standbeelden van Leopold II in ons land staan weer ter discussie in het licht van het wereldwijde protest tegen racisme. De voorbije week zijn er verschillende standbeelden vernield en circuleren er petities om beelden weg te halen. De stadsbesturen beraden zich over de toekomst van de beelden. Moet er extra duiding aangebracht worden? Kan het beeld blijven staan? VRT NWS bundelt 17 standbeelden van Leopold II die in België in openlucht staan in een interactieve kaart met foto's en achtergrondinfo.