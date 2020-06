Moet koning zich excuseren voor Leopold II? "Ja, want staatshoofd", "Nee, niet verantwoordelijk voor betovergrootoom"

"Dat de koning dat zou doen, zou redelijk, aanvaardbaar en nuttig zijn", zegt Reynebeau. "Het zou een daad van intellectuele openheid zijn. Eerlijk zijn over wat daar is gebeurd en niet langer volhouden dat het een missie was om die Congolezen te redden."



"Om te beginnen moet het natuurlijk een beslissing zijn van de Belgische regering, maar koning Filip kan daarbij de officiële vertolker zijn. Het kolonialisme was een officiële Belgische onderneming en het staatshoofd vertegenwoordigt die onderneming. Het is nodig om verder te kunnen gaan in welke relatie dan ook tussen België en Congo."



Reynebeau meent dat er een momentum is vandaag om tot excuses over te gaan. "Het is een oude discussie en het wordt tijd dat die wordt beslecht, anders blijven de protesten voortduren en gaan mensen een beetje eigengereid optreden, zoals het neerhalen van standbeelden." Reynebeau noemt zelfs 30 juni, de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, als een mogelijke datum voor excuses.