Kortrijkse politie hoopt op minder stalking door alarmtoestellen

Tijdens de lockdownperiode was er een stevige daling van het aantal stalkingdossiers bij de politie. Dat komt omdat iedereen sowieso veel meer in zijn kot zat, zegt de politie.

Maar het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, zegt dat dit niet betekent dat er minder stalking was. “Bij ons is het aantal meldingen juist wel toegenomen”, zegt Bonnie Decnud, coördinator van de cel intrafamiliaal geweld van CAW Zuid-West-Vlaanderen. “Vermoedelijk ligt de drempel tijdens de coronacrisis lager om telefonisch hulp te zoeken bij het CAW, dan het persoonlijk te gaan melden bij de politie. Want daar moet je nu een afspraak maken om een klacht in te dienen of een melding te doen van intrafamiliaal geweld. Vóór de crisis ging je langs bij het politiebureau wanneer je daar behoefte aan had.”

De toename van het aantal stalkingsdossiers de afgelopen jaren bij de politie laat zich wellicht verklaren door de sensibilisering rond partnergeweld. De hulpdiensten zijn beter bekend. "Bovendien is er een bewustwording dat hulp nodig is", zegt Bonnie Decnud. "Vroeger keek men toe zonder iets te ondernemen. Zowel bij slachtoffers binnen de relatie als bij omstaanders groeide het bewustzijn dat bij verbaal of fysiek partnergeweld ingrijpen nodig is."