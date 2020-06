Licht- en geluidsbedrijf gaat drive-in movies organiseren

Het technische materiaal van Studio Haifax staat momenteel maar te verkommeren. Geen optredens, festivals, beurzen of concerten. En dus geen werk voor het bedrijf.

Om toch uit de kosten te geraken, gaat zaakvoerder Pieter Bégard zijn materiaal nu inzetten om drive-in movies te organiseren.

“Steden, gemeenten, en organisaties kunnen bij ons terecht om een drive-in movie te organiseren. Zij kiezen de locatie, wij regelen alles om zo’n filmvoorstelling in openlucht mogelijk te maken. We hebben grote LED-schermen en zendertjes met radiofrequentie om het geluid van de film naar de autoradio te brengen. We regelen ook het personeel, toiletten en terreinverlichting. Dat materiaal hebben we toch, maar gaan we nu anders gebruiken.”