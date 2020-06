Liveblog - Minder ontslagen dan zelfde periode vorig jaar ondanks coronacrisis (dankzij tijdelijke werkloosheid)

Hoewel ons land in de maanden maart, april en mei in volle lockdown was en heel wat bedrijven stil lagen, zijn er in die maanden minder ontslagen gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstengroep Acerta bij 32.000 werkgevers.

In maart waren er 12,5 procent minder ontslagen, in april 15,6 procent, en in mei 12,7 procent. Bedrijven zijn dus ondanks de coronacrisis minder snel tot ontslag overgegaan. Volgens Acerta is dat te danken aan het stelsel van tijdelijke werkloosheid dat de regering-Wilmès heeft ingevoerd.

Julie Rousseau, Senior Legal Consult bij Acerta: “Het stelsel is voor werkgevers een manier om in het oog van de crisis het arbeidsaanbod snel aan te passen aan de situatie en om de loonkost tijdelijk te doen dalen. Het geeft hen ademruimte. Aan de vragen die ons bereiken, merken we dat werkgevers nu ook vooruit beginnen te kijken. Omdat ze geloven dat het tij zal keren en ze hun goede talenten snel weer nodig zullen hebben, trachten ze in eerste instantie om ontslagen te vermijden.” Intussen heeft de regering-Wilmès beslist om het stelsel van tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 31 augustus.