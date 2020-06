Maasmechelse kerken populair bij uilen: zowel in Opgrimbie als in Eisden zijn er nu ook jonge uilen

Maasmechelen is duidelijk een geliefde woonplaats bij uilen. Er wonen minstens twee koppels. De kerkuilen die in de toren van de Sint Kristoffelkerk in Opgrimbie wonen hebben nu ook jongen gekregen. De twee uilskuikens zijn intussen geringd en stellen het goed.

Ook in de Sint-Barbarakerk in Eisden-tuinwijk zouden er jonge uilen geboren zijn. Maar die zijn voorlopig nog niet geringd.