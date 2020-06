50 maanden cel voor man die vier keer schoot op ex-politicus Ahmet Koç

Het schietincident dateert van februari 2018. De man van 50 uit Houthalen-Helchteren had toen in café Cheers in Beringen afgesproken met Koç. De twee kregen ruzie. Die zou gegaan zijn over een vermeende liefdesrelatie van Koç met een nichtje van de schutter, zo getuigde toch de uitbater van het café.

Toen de Houthalenaar naar Koç wou uithalen met een bierflesje, werd hij buitengezet. Daar trok hij zijn vuurwapen en schoot een aantal keer in de richting van Koç. Hij bleef ongedeerd, maar het ging hier toch om poging tot doodslag, vond de rechtbank. De man uit Houthalen is veroordeeld tot 50 maanden de cel.