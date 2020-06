Natuurgebied De Liereman zet kudde schapen in om brandgevaar weg te nemen

De natuur een handje helpen met natuurlijke middelen, dat doet natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. In april verwoestte een felle brand meer dan 25 hectaren heide en veen. De Liereman is één van de oudste natuurgebieden in ons land waar veel zeldzame planten en dieren te vinden zijn. Om nieuwe branden te voorkomen en de aangerichte schade te herstellen, komen er 350 schapen een speciale grassoort, het pijpestrootje, afgrazen. Guy Laurijssens van Natuurpunt legt uit hoe dat in zijn werk gaat.