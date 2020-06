Nieuwe protesten in Libanon nadat de Libanese munt een flinke duik maakte

In Libanon is opnieuw geprotesteerd tegen de economische malaise in het land. Honderden mensen kwamen in verschillende steden de straat op, omdat de koers van de Libanese munt naar een nieuw dieptepunt is gezakt. Onder meer in de hoofdstad Beiroet waren er schermutselingen met de politie. De crisis sleept al maanden aan, maar een oplossing is niet in zicht, zegt correspondente Daisy Mohr.