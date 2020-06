Nieuwe souvenirs in Brugge: "IJspralines in de vorm van frieten"

Verschillende souvenirwinkels in Brugge die heropenen, gooien het over een andere boeg. “Toeristen uit het binnenland en de buurlanden kopen geen klassieke souvenirs.”

Geen Bruggemagneten en bierpotten meer in het uitstalraam van Moret op de hoek van de Markt. Uitbaters Annesofie Janssens en Frédéric Goetinck-Moret: “We hebben alle kitscherige souvenirs aan de kant geschoven en we heropenen met een assortiment cadeauartikelen. Denk daarbij aan lunchboxen, serviesartikelen maar ook minibarbecues. Spullen die zowel de Bruggelingen zelf als de toeristen kunnen bekoren”.

Lieve Cuvelier en Thomas Puystjens maakten zelfs helemaal schoon schip in hun souvenirwinkel Pick's in de Breidelstraat. Van de honderden souvenirs is er niets meer te zien. “We hebben een nieuw uniek product: ijspralines in de vorm van frietjes. Vandaar de naam: Fr’ice. Die zullen we verkopen in een hoorntje en pimpen met vers fruit, crumble en coulis. Daarnaast verkopen we ook wafels in de vorm van frietjes, met een topping naar keuze.”