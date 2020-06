Noord-Korea heeft “gevoelens van wanhoop” over de relatie met de VS

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Son Gwon liet via het staatspersbureau een lange verklaring verspreiden, waarin hij zei dat de hoop op betere relaties met de VS is veranderd in “gevoelens van wanhoop”. Het land ziet dan ook weinig reden om nog te investeren in de relatie tussen leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump.