Online vergaderen in tijden van corona: "Achter iedere succesvolle vrouw staat een man in onderbroek"

De verplichting om meer thuis te werken bracht met zich mee dat veel collega’s plots hun afspraken via videogesprekken moesten maken. Maar die sessies, of het nu via Teams, Zoom, Skype of welk ander kanaal dan ook was, verliepen niet altijd als gepland, soms met de nodige ergernissen tot gevolg. Maar de aanpassing naar deze nieuwe manier van communiceren kreeg op Twitter ook de nodige humoristische ondertoon.