Is de politie vrij van racisme? Zeker niet, maar heerst een cultuur van racisme in het korps? Evenmin

De VS heeft een lelijke reputatie opgebouwd. Elk jaar sterven zowat duizend Amerikanen tijdens een politie-interventie. Dat is veel. Erg veel. Maar laten we niet vergeten in welke omstandigheden de politie daar moet werken. Elke lidstaat laat op één of andere manier toe dat hun burgers een vuurwapen bij zich mogen dragen, bijvoorbeeld via zogenoemde concealed carry of verborgen dracht. In België bestaat een vergelijkbare toelating om een wapen te dragen al jaren niet meer.