Waarom het strafblad van George Floyd er niet toe doet

Ik ben er de voorbije maanden eindelijk in geslaagd om me doorheen enkele stapels ongelezen tijdschriften te worstelen, met dank aan de lockdown. Het was niks te vroeg. Er zaten zelfs exemplaren tussen van The New York Review of Books uit 2015 en 2016.

Mijn oog viel op een artikel van Michael Tomasky, uit de periode dat Donald Trump in de running was als presidentskandidaat van de Republikeinen in de VS. Interessante lectuur. Hij wijst erop dat Trumps opruiende taal de overgang normaliseerde van schelden en beledigen naar fysiek geweld, door zijn supporters.

Tijdens een persconferentie in die periode verwees iemand naar een incident waarbij een blanke Trumpfan een zwarte protesteerder een vuistslag had gegeven. Trumps reactie: "Ik denk dat wat hij deed zeer passend was. De protesteerder sloeg zelf mensen. En het publiek sloeg terug." Trumps slotzin laat ik maar onvertaald: "And that's what we need a little bit more of."