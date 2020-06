Nieuwe verkiezingen: soloslim, abondance of open miserie die niks verandert?

Niets is wat het lijkt in de echoput van de Wetstraat. Achter elke publieke verklaring gaat een gecodeerde boodschap schuil die bedoeld is voor de tegenstrever of de potentiële bondgenoot. Sinds het mislukken van de vorige poging om de PS en de N-VA op één lijn te krijgen, vlak na de lockdown op 13 maart, regent het verklaringen die ons allemaal moeten doen geloven dat door de coronacrisis iets fundamenteels is veranderd. Quod non (wat niet waar is, red.). Maar een regeringsvorming is gebonden aan strikte rituelen. Het eindspel wordt de komende weken gespeeld. De verschillende protagonisten (hoofdrolspelers, red.) moeten nu tonen dat ze bereid zijn tot een Groot Compromis. Anders lijken verkiezingen onafwendbaar. Maar wat zullen die veranderen?