1 op de 3 vrouwen boven 60 slachtoffer van ouderenmis(be)handeling in ons land

Uit internationaal onderzoek blijkt dat in ons land ongeveer 32% van de vrouwen ouder dan 60 jaar aangeven het slachtoffer te zijn van zo'n ouderenmis(be)handeling. Het Vlaamse Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling VLOCO ziet inderdaad voornamelijk vrouwen verschijnen op haar consulten. De plegers zijn voornamelijk mensen uit de dichte omgeving. Dat is zo in 81% van de gevallen. Bovendien woont 67% samen met de pleger. "Het gaat telkens over situaties waarbij een oudere afhankelijk is van iemand anders", zegt Lily De Clercq van VLOCO. "Bijvoorbeeld de oudere kan geen boodschappen meer doen en de poetshulp of zoon of dochter doet dat voortaan. Of de oudere heeft medische zorgen nodig, of is eenzaam en is afhankelijk van een persoon om nog sociale contacten te hebben."