Betekent klimaatopwarming het einde van de klassieke kersenteelt in het Pajottenland?

Samen met zijn vrouw is Peter Vandendaele intussen al 32 jaar eigenaar van De Pajottenlander in Pepingen, een diverse boomgaard met 130 fruitbomen met appelen, peren, noten, krieken en ook kersen. Maar die laatste soort heeft het de afgelopen jaren erg moeilijk. "Ik praat daar vaak over met andere eigenaars van kersenboomgaarden, en we zijn ongerust. Het is zo'n mooie traditie, die hier al eeuwen bestaat in het Pajottenland. En op een paar decenia tijd hebben we dat zwaar onder druk zien komen te staan. Dat heb ik met eigen ogen kunnen waarnemen, en dat is triest. Hoe dat komt heeft verschillende redenen", vertelt Peter.