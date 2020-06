Personeel Jessa Ziekenhuis voert actie: "Wij willen van de politiek het respect dat we verdienen"

Met respect voor de coronamaatregelen, dat wil zeggen met 1,5 meter afstand, is er vanmiddag actie gevoerd voor het ziekenhuis.

"Vergeet deze helden niet, dat is de boodschap die we willen geven", zegt Alex Nijs van de socialistische vakbond BBTK. "We hebben het gevoel dat ze, nu het ergste voorbij is, stilaan weer vergeten worden. Ze hebben maanden keihard gewerkt. Er is voor hen geapplaudiseerd en er zijn witte lakens buiten gehangen maar daar zijn ze uiteindelijk niets mee. We willen voorkomen dat ze aan hun lot worden overgelaten want er moet echt structureel iets veranderen."