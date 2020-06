Leuvense politie start onderzoek na racistisch incident in boekenwinkel

De Leuvense politie heeft een onderzoek geopend naar een racistisch incident maandag in een boekhandel. In een filmpje van het incident, dat circuleert op sociale media, is te zien hoe een vrouw een jong koppel tal van racistische verwijten naar het hoofd slingert. "We hebben dat filmpje ook gezien en besloten een onderzoek te openen", zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.