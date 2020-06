President Trump kiest controversiële plaats en datum voor verkiezingsrally, "slag in het gezicht van zwarte gemeenschap"

Op 31 mei en 1 juni 1921 vond in Tulsa, Oklahoma een van de grootste aanvallen plaats op de zwarte gemeenschap in de VS. De aanval kwam er nadat een groep zwarte Amerikanen een politiekantoor had bestormd. Ze vreesden dat een arrestant zou worden mishandeld. Bij de bestorming kwamen verschillende blanken (en zwarten) om het leven.



Kort daarna vielen blanken de zwarte gemeenschap in Tulsa aan. Duizenden zwarte inwoners moesten hun huizen onvluchten, omdat hun woningen in brand werden gestoken. Volgens een officieel onderzoek vielen er 36 doden, maar verschillende bronnen spreken van honderden overlijdens. De rellen in Tulsa worden beschouwd als een van de bloedigste in de Amerikaanse geschiedenis.