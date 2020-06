Prinses Esmeralda: "Zou sterk signaal zijn als koning en regering excuses zouden aanbieden" voor koloniaal verleden

De Belgische prinses, die in Londen woont, laat zich ook uit over de discussie rond de standbeelden van koning Leopold II. "Standbeelden in de publieke ruimte van kolonisatoren maakt deel uit van de blanke hegemonie. Voor de minderheden is dat zeer pijnlijk want er is geen tegenhanger. Er zijn amper monumenten voor de slaven." Esmeralda kan ook begrip opbrengen dat sommige standbeelden zijn gevandaliseerd. "Diegenen die opkomen tegen het vandalisme zijn misschien niet genoeg opgekomen tegen het racisme."