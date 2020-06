Belfius en Proximus willen digitale "supereenvoudige neobank" oprichten

Belfius-klanten zullen kunnen intekenen op een telecomaanbod van Proximus, en Proximus-klanten zullen terecht kunnen bij de online bank. Dat zal gaan via een "gemeenschappelijk platform" tussen gelijke partners, luidt het. Volgens Raisière is het project uniek in België "en wellicht ook in de wereld".

"We zien dat men zeker in de financiële sector al een tijdje op zoek is naar de superapp", duidt professor Bjorn Cumps van de Vlerick Business School. "Bankieren was vroeger je rekeningsaldo raadplegen. De laatste jaren zijn daar heel wat functionaliteiten bijgekomen. Je kan je ticket voor het openbaar vervoer kopen via je app, je kan je dienstencheques beheren... Er worden steeds meer diensten in zo'n app gestoken. We zijn ons leven digitaal aan het reorganiseren en heel veel verschillende spelers hebben de ambitie om dé app te worden die we dagdagelijks gaan gebruiken waarin heel veel samenkomt."

Details over hoe de formule van Belfius en Proximus er juist zal uitzien en hoeveel ze zal kosten, zijn er nog niet. Raisière gaf wel aan dat hoe actiever een klant bankiert, hoe meer hij krijgt in het telecompakket. Over de naam moeten Belfius en Proximus het nog eens geraken. De lancering is gepland voor de eerste jaarhelft van 2021: het telecomluik wellicht in het eerste kwartaal, de bank in het tweede kwartaal.