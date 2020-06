Royals: prins Andrew verkoopt chalet (die de zijne nog niet is) en Monaco rouwt om een "De Massy" (euh... wie?)

De Queen heeft thuis alvast geoefend met videobellen of -chatten. Op 21 april kreeg ze - volgens Britse media - op die manier gelukwensen voor haar verjaardag van haar familie, met onder meer felicitaties van prins Harry, Meghan Markle en kleine Archie vanuit de VS.



In de 68 jaar dat Elizabeth op de troon zit, is de technologie sterk geëvolueerd en de koningin bewijst regelmatig dat ze "mee" is. In 1976 stuurde ze als eerste koningin een e-mail vanop een legerbasis, in 1997 introduceerde ze de website van de koninklijke familie, in 2006 werd haar kerstboodschap in een podcast gegoten, in 2009 ontving ze een iPod van toenmalig Amerikaans president Barack Obama en in 2014 stuurde ze haar eerste tweet.