Schapen moeten helpen om natuurgebied De Liereman te redden

Na de verwoestende brand op 22 april in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout gaat Natuurpunt nu schapen inzetten als natuurlijke begrazers. Bedoeling is dat ze het pijpestrootje opeten. Dat is een gras dat zich heel makkelijk verspreidt en bovendien ook te overheersend is. Er staan nu 350 schapen in het getroffen gebied. Een herder en zijn hond leiden alles in goeie banen.