Standbeeld Churchill uit voorzorg ingepakt in Londen: "Beschamend dat het wordt aangevallen", zegt premier Boris Johnson

"Ik geef toe dat hij soms meningen verkondigde die vandaag totaal onaanvaardbaar zijn, maar hij blijft een held en verdient het om als dusdanig te worden herdacht", zei Johnson.

"We kunnen onze geschiedenis niet herschrijven of censureren. We kunnen niet doen alsof we een andere geschiedenis hebben. Bepaalde historische personages hadden andere visies van goed en kwaad. Deze standbeelden leren ons dingen over ons verleden, met al zijn gebreken. Als we ze verwijderen, liegen we over onze geschiedenis en verarmen we de opleiding van toekomstige generaties."