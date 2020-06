Belgische excuses aan Congo? VRT NWS polste bij betrokken Congolezen en Belgen en botste op oude scherpe tegenstellingen

De roep om excuses is, opmerkelijk, het grootst bij hen die de koloniale periode nooit hebben meegemaakt. Jonge Congolezen in België zien er een aantal gelijkenissen in met het racisme dat somigen van hen vandaag meemaken. "Als ze ons vandaag uitmaken voor vuile zwarte of zeggen dat we dom zijn, dan zijn dat denkbeelden die zijn overgenomen uit de koloniale periode", zegt Tracy Tansia Bibo. Zij groeide op in België maar trok vorig jaar naar Bukavu in Congo, om er te werken voor een hulporganisatie voor verkrachte vrouwen.

Tracy Tansia Bibo wil dat er erkenning komt, excuses maar ook herstel. Alleen zo kan het racisme worden ontkracht, vindt ze.