Superkern neemt deze reeks economische en sociale maatregelen, maar N-VA keurt tekst niet goed

De superkern wil onder meer investeringen in en door ondernemingen stimuleren. Zo wordt de investeringsaftrek verhoogd naar 25 procent. Met die investeringsaftrek kunnen bedrijven een deel van de investering aftrekken van de belastingen. Bedrijven zullen de kosten voor het organiseren van evenementen tot 31 december ook volledig kunnen aftrekken, in plaats van 50 procent nu. Voor wie investeert in kmo's die het moeilijk hebben door de crisis komt er een speciaal tax shelter-systeem die zo'n investering fiscaal voordelig maakt.

De politieke partijen willen ook zo veel mogelijk vermijden dat mensen hun baan zouden verliezen. Ondernemingen in moeilijkheden kunnen de arbeidsduur verminderen, bijvoorbeeld via tijdskrediet of een collectieve arbeidsduurvermindering. Een "landingsbaan" voor mensen op het einde van hun loopbaan wordt mogelijk vanaf 55 jaar, oudere werknemers kunnen dan 4/5 of halftijds werken. Bedrijven met een omzetverlies van 10 procent wordt een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid toegestaan na 31 augustus tot het einde van het jaar. De betrokken werknemers zullen wel een opleiding moeten volgen. Tot eind augustus loopt sowieso het speciale soepele coronasysteem van tijdelijke werkloosheid.

OCMW's krijgen dan weer een enveloppe van 100 miljoen euro voor kwetsbare mensen, met name om energiearmoede aan te pakken. Daarnaast krijgen de OCMW's ook nog eens 10 miljoen om extra werkingskosten te dekken. Het corona-ouderschapsverlof voor alleenstaanden en mensen met kinderen met handicap wordt tot eind september voltijds mogelijk. Hun uitkering wordt ook verhoogd tot 150 procent.