Te weinig boeken in de klas? Deze school in Borgerhout geeft het goede voorbeeld

In bijna de helft van de basisscholen in Vlaanderen is er niet voldoende tijd om in de klas boeken te lezen. Daardoor halen veel kinderen het vereiste niveau van begrijpend lezen niet. Zo staat te lezen in een recent rapport van de Vlaamse Onderwijsinspectie. "Ook wij hebben vier jaar geleden vastgesteld dat het niet goed ging met het begrijpend lezen van onze leerlingen", zegt Samira Azeroual de directrice van De Kleine Wereldburger in Borgerhout. "Daarom hebben we ingegrepen en met succes. Onze zesdejaars scoren nu gemiddeld 92% op de Vlaamse paralleltesten voor begrijpend lezen. Daar zijn we zelf van geschrokken"