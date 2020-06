Na debacle met weggestemde Zakia Khattabi: partijgenoot Thierry Detienne (Ecolo) nieuwe rechter Grondwettelijk Hof

Zoals gezegd was Vlaams Belang vandaag dus de enige partij die tegenstemde. Vlaams Belang richt zijn pijlen onder meer op de N-VA: "Onze partij betreurt dat de N-VA in een ‘business as usual-modus’ is overgeschakeld wat de aanstelling van politici als rechters in het Grondwettelijk Hof betreft", luidt het.

Volgens Vlaams Belang stemde de partij niet tegen wegens persoonlijke redenen, maar wel omdat ze van oordeel is dat politici niet thuishoren in een rechtscollege. "Wij zijn daar, in tegenstelling tot anderen, heel consequent in", zegt Senaatsfractieleider Guy D'haeseleer. "Ook de PVDA draait mee in de benoemingscarroussel als het een kandidaat van linkse strekking betreft."