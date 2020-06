"Tik Tak" binnenkort ook te zien zijn op de BBC: "Primeur voor VRT-kinderprogramma"

"Tik Tak" zal binnenkort te zien zijn op de BBC. Het is de eerste keer dat een eigen VRT-productie en VRT-kinderprogramma te zien zal zijn op de Britse openbare omroep. Naast de kinderen in Groot-Brittannië zullen ook die in Mexico kunnen genieten van de iconische schaapjes en drinkmannetjes. De vernieuwde "Tik Tak"-reeks is op dit moment ook al te zien in Denemarken, Finland, Nederland, Israël en Noorwegen.