Het is niet de eerste keer dat het debat oplaait, in verband met excuses van ons land aan Congo over de kolonisatie en de wandaden destijds. Een aantal keren flakkerde de intentie opnieuw op. Maar tot officiële excuses kwam het nooit, terwijl de Nederlandse koning Willem-Alexander dat in maart van dit jaar wel al deed in Indonesië. Wat heeft België al die keren tegengehouden?