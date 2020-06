Viroloog Steven Van Gucht neemt op lyrische wijze afscheid na 54 persconferenties: "Schip is nu in rustiger vaarwater"

Van Gucht eindigde met iedereen te bedanken die meewerkte aan de persconferenties: epidemiologen, het communicatieteam, de federale overheidsdienst Volksgezondheid en de agentschappen van de gemeenschappen, maar ook de ziekenhuizen, de woonzorgcentra, de huisartsen en de laboratoria.



Een bijzondere dank had hij over voor de gebarentolken. "Ik kan het me nauwelijks voorstellen hoe moeilijk het moet zijn om onze ingewikkelde zinnen en cijfers zo snel in gebaren om te zetten."



"We blijven dit opvolgen", sloot Van Gucht af. "De communicatie stopt niet. We blijven communiceren via onze website. De persconferentie wordt vervangen door een wekelijks persbericht op vrijdag. Ik wens jullie een mooie en veilige zomer toe."