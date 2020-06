Vlaamse regering beëindigt woordenwisseling, minister Somers reageert in "Het Journaal", volg hier LIVE 

"We hebben beslist om de semantische discussie achter ons te laten", aldus Bart Somers. Merkwaardig genoeg noemt hij het woord "praktijktest" niet meer in de mond en heeft hij het over "een monitoringssysteem". "De academische wereld gaat ons helpen om een monitoringsysteem uit te werken", voegt Jambon daaraan toe.

"Met de Vlaamse regering erkennen we dat discriminatie bestaat en dat we stappen vooruit willen zetten om discriminatie te bestrijden", klinkt het bij viceministerpresident Hilde Crevits (CD&V). "Heel de discussie over het woord dat je gebruiikt is een beetje gek."