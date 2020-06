Vlaamse regering maakt ruzie over het woord "praktijktest"

"Ik merk dat er binnen de Vlaamse regering een meningsverschil is over het gebruik van het woord praktijktest. Het lijkt me goed dat ze dit onderling uitpraten om op één lijn te zitten", reageert Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aan het begin van de federale superkern. Hij vindt dat de leden van de Vlaamse regering dit best als volwasssen mensen uitpraten.

Lachaert merkt nog op dat de basis van de strijd tegen racisme vastligt in de resolutie waarover het Vlaams Parlement het woensdag eens is geraakt. "Die is duidelijk: eerst wetenschappelijk onderzoek, sensibilisering en charters en als uiterste oplossing komt een systeem van praktijktest in beeld."

"De symboliek van het woord en van de context hypothekeert de discussie", zei Somers aan "De wereld vandaag". Intussen lijkt de Vlaamse regering in zwaar vaarwater te zijn terechtgekomen. Afwachten of het hier gaat over een storm in een glas water of niet.

