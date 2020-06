Open VLD vervangen door SP.A in Vlaamse regering? Jan Jambon (N-VA): "Absoluut niet"

De top van de Vlaamse regering moest vanmiddag intern de plooien gladstrijken tijdens een crisisberaad. Dat kwam er nadat Vlaams minister van Samenleven, Gelijke Kansen en Binnenlands Bestuur Bart Somers een persbericht had uitgestuurd waarin hij lokale besturen aanmoedigde om praktijktests te organiseren.

Somers ging hiermee in tegen N-VA-collega van Wonen Matthias Diependaele. Die had gisteravond nog duidelijk gezegd dat hij gekant blijft tegen het invoeren van praktijktests en mystery calls om discriminatie op de Vlaamse huurmarkt tegen te gaan. Bij praktijktests wordt via fictieve sollicitaties of telefoongesprekken nagegaan of werkgevers of verhuurders zich niet schuldig maken aan discriminatie.