Wetterse kippen wereldsterren op YouTube: al meer dan 180 miljoen keer bekeken

Voor Sander Bauwens uit Wetteren was kippen houden al altijd een hobby, vertelt hij bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Ik hou al heel lang gewone kippen. Toen er raskippen bijkwamen, begon ik filmpjes te maken om mijn ervaringen te kunnen delen met mensen uit de hele wereld.”

Het kanaal “Breeding chickens and other pets with Sander Bauwens” wordt wereldwijd bekeken door enthousiaste pluimveeliefhebbers. Een filmpje uit 2017 kreeg al meer dan 181 miljoen views.